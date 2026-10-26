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Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, saha içindeki gerginlik ve bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarla gündeme geldi. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği mücadele, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. İşte olaylı derbinin ardından yabancı basında atılan manşetler...

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Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi ezip geçerek Türkiye'de şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. (L'Equipe)

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Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Türk derbisinde Victor Osimhen yıldızlaştı, Galatasaray, Fenerbahçe karşısında baskın bir galibiyet aldı. (Goal.com İngiltere)

Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Ateşli derbi kaosla bitti! Son düdüğün ardından iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri sahada birbirine girdi. (DailySports)

Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Osimhen iki gol attı, Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. (Daily Post)

Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Osimhen şov yaptı – Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi net bir şekilde mağlup etti! (Liga Blatt)

Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Osimhen, İstanbul derbisini Galatasaray'a kazandırdı. Nijeryalı yıldız iki gol attı, Galatasaray liderlik koltuğunda tek başına kaldı. (Marca)

Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Osimhen'in iki golü derbide zaferi getirdi, sarı-kırmızılılar ezeli rakibine karşı üstünlüğünü ilan etti. (FotMob)

Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

İstanbul derbisinin ardından Aktürkoğlu çılgına döndü: Eski Benfica oyuncusunu Lukaku tutmak zorunda kaldı. (Record)

Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

FENERBAHÇE'DE ÖFKE PATLAMASI! Mason Greenwood ve arkadaşları derbiyi kaybettikten sonra iki takım oyuncuları arasında büyük kavga çıktı! (The Irish Sun)

Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

İstanbul derbisi: Osimhen durdurulamıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek zirvede farkı açtı. (Goal.com Fransa)

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