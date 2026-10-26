Dış basın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, saha içindeki gerginlik ve bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarla gündeme geldi. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği mücadele, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. İşte olaylı derbinin ardından yabancı basında atılan manşetler...