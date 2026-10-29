Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında Aykut Kocaman ismi öne çıktı. Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile temas kuran sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın boşluğunu tecrübeli teknik adamla doldurmayı planladığı iddia edildi. İşte sıcak gelişmedeki tüm detaylar...