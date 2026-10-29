Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında Aykut Kocaman ismi öne çıktı. Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile temas kuran sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın boşluğunu tecrübeli teknik adamla doldurmayı planladığı iddia edildi. İşte sıcak gelişmedeki tüm detaylar...
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Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği kısa sürede çözülüyor. 2-1 kaybedilen G.Saray derbisinin ardından zirve yarışından uzaklaşan F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'nde de beklentilerin altında kaldı. Önceki gün Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde yönetim kurulu toplanırken, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Takımın başında bir süre yardımcı antrenör Dirk Kuyt kalacak ancak yönetim de elini çabuk tutuyor.
A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile ilk temaslar kuruldu fakat yönetim kararını farklı yönde verdi.
İki isim de sunum yaptı ancak Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman'da karar kıldı. 61 yaşındaki teknik adam ile başkan seçildikten sonra da görüşen Yıldırım, detaylarda yaşanan sorun nedeniyle İsmail Kartal'a yönelmişti.
Şimdi Kartal'dan boşalan koltuk için yeniden Kocaman ile bir araya gelen Başkan Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde işi resmiyete dökmek istiyor.
3. DÖNEMİ
Kocaman takımın başına geçerse, bu sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemi olacak. Kısa süre içerisinde görüşmenin resmiyet kazanması bekleniyor.
5 SEZON SONRA GÖREV YAPACAK
Teknik direktör Aykut Kocaman bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son olarak 4 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman, yaklaşık 5 senedir hiçbir takım çalıştırmıyordu. A Milli Takım ya da F.Bahçe'yi beklediğini ifade eden Kocaman, yeniden kulübedeki yerine geçmek için can atıyor.
61 yaşındaki başarılı çalıştırıcı daha önce 2 farklı dönemde 3 yıl F.Bahçe'nin başında bulunmuştu.
F.BAHÇE'DE 4 KUPA KAZANDI
Aykut Kocaman, F.Bahçe'deki 3. dönemine başlamaya hazırlanırken sarı-lacivertli takımda daha önce 4 kupa sevinci yaşadı. 61 yaşındaki teknik adam, 1 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.
Aykut Kocaman'ın Liverpool ya da Çorum FK maçına yetişmesi bekleniyor.