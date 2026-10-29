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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında Aykut Kocaman ismi öne çıktı. Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile temas kuran sarı-lacivertli yönetimin, İsmail Kartal'ın boşluğunu tecrübeli teknik adamla doldurmayı planladığı iddia edildi. İşte sıcak gelişmedeki tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği kısa sürede çözülüyor. 2-1 kaybedilen G.Saray derbisinin ardından zirve yarışından uzaklaşan F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'nde de beklentilerin altında kaldı. Önceki gün Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde yönetim kurulu toplanırken, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

Takımın başında bir süre yardımcı antrenör Dirk Kuyt kalacak ancak yönetim de elini çabuk tutuyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

A Milli Takım'dan ayrılan Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile ilk temaslar kuruldu fakat yönetim kararını farklı yönde verdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

İki isim de sunum yaptı ancak Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman'da karar kıldı. 61 yaşındaki teknik adam ile başkan seçildikten sonra da görüşen Yıldırım, detaylarda yaşanan sorun nedeniyle İsmail Kartal'a yönelmişti.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

Şimdi Kartal'dan boşalan koltuk için yeniden Kocaman ile bir araya gelen Başkan Aziz Yıldırım, kısa süre içerisinde işi resmiyete dökmek istiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

3. DÖNEMİ

Kocaman takımın başına geçerse, bu sarı-lacivertlilerdeki 3. dönemi olacak. Kısa süre içerisinde görüşmenin resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

5 SEZON SONRA GÖREV YAPACAK

Teknik direktör Aykut Kocaman bir süredir takım çalıştırmıyordu. Son olarak 4 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman, yaklaşık 5 senedir hiçbir takım çalıştırmıyordu. A Milli Takım ya da F.Bahçe'yi beklediğini ifade eden Kocaman, yeniden kulübedeki yerine geçmek için can atıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

61 yaşındaki başarılı çalıştırıcı daha önce 2 farklı dönemde 3 yıl F.Bahçe'nin başında bulunmuştu.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

F.BAHÇE'DE 4 KUPA KAZANDI

Aykut Kocaman, F.Bahçe'deki 3. dönemine başlamaya hazırlanırken sarı-lacivertli takımda daha önce 4 kupa sevinci yaşadı. 61 yaşındaki teknik adam, 1 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi çözülüyor! Aykut Kocaman...

Aykut Kocaman'ın Liverpool ya da Çorum FK maçına yetişmesi bekleniyor.

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