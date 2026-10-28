Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yabancı futbolcular...

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması kararı alınmıştı. Sarı-lacivertlilerde 4. İsmail Kartal döneminin bitmesinin ardından deneyimli hocayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)