CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
F.Bahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yabancı futbolcular...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

F.Bahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yabancı futbolcular...

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından Son Sayfa programında değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, "Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevden alınmasıyla ilgili bugün bir karar alınmasaydı, Fenerbahçe adına sezonun sonu gelmişti. Çünkü özellikle yabancı futbolcularla İsmail Kartal arasındaki bağ kopmuştu. Gelen haberler de bu yöndeydi." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe flaş Aykut Kocaman gelişmesi!
Sonraki Video
Fenerbahçe flaş Aykut Kocaman gelişmesi!