F.Bahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yabancı futbolcular...

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasının ardından Son Sayfa programında değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, "Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevden alınmasıyla ilgili bugün bir karar alınmasaydı, Fenerbahçe adına sezonun sonu gelmişti. Çünkü özellikle yabancı futbolcularla İsmail Kartal arasındaki bağ kopmuştu. Gelen haberler de bu yöndeydi." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)