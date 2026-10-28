Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde birçok ismin teknik direktörlük konusunda adı geçerken, Aykut Kocaman hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.
Adı başta Vincenzo Montella olmak üzere birkaç isimle anılan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
AYKUT KOCAMAN İSMİ MASADA
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın isminin masada olduğunu söyledi.
Domaç, Son Sayfa programında yaptığı açıklamada, "Aykut Kocaman'ın ismi Fenerbahçe'de teknik direktörlük için masada. Ancak Aykut Kocaman'ı tanıyorsam, Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in divanda yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe'ye gelmez." ifadelerini kullandı.