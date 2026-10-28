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Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde birçok ismin teknik direktörlük konusunda adı geçerken, Aykut Kocaman hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve getirilen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Adı başta Vincenzo Montella olmak üzere birkaç isimle anılan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

AYKUT KOCAMAN İSMİ MASADA

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın isminin masada olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Domaç, Son Sayfa programında yaptığı açıklamada, "Aykut Kocaman'ın ismi Fenerbahçe'de teknik direktörlük için masada. Ancak Aykut Kocaman'ı tanıyorsam, Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'in divanda yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe'ye gelmez." ifadelerini kullandı.

HALDUN DOMAÇ: FENERBAHÇE'DE AYKUT KOCAMAN İSMİ MASADA | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

Haziran ayındaki seçimi kazanan Başkan Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ın takımın başına getirmesi beklenirken tercihini son anda İsmail Kartal'dan yana kullanmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Aykut Kocaman gelişmesi!

2010-2013 ve 2017-2018 arası iki farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Kocaman, sarı-lacivertlilerle 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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