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Fenerbahçe yönetiminden yağmurluk ve bere jesti! Süper Kupa Finali'ni hatırlattı

Galatasaray deplasmanında yağış ihtimaline karşı taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtan Fenerbahçe yönetimi, 2025 Turkcell Süper Kupa Finali'ni yeniden gündeme getirdi. Sarı-lacivertli taraftarların aklına, 10 Ocak 2026'da oynanan finalde dağıtılan yağmurluklarla ilgili tartışmalar geldi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe yönetiminden yağmurluk ve bere jesti! Süper Kupa Finali'ni hatırlattı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de yönetim, yağışlı olması beklenen derbi öncesi RAMS Park'a giden taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıttı.

SÜPER KUPA FİNALİ'Nİ HATIRLATTI

Sarı-lacivertli yönetimin bu jesti, 2025 Turkcell Süper Kupa Finali'ni hatırlattı. 10 Ocak 2026 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 galip geldiği maçta Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlara dağıtılan yağmurlukların kaliteleri gündem olmuştu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe yönetiminden yağmurluk ve bere jesti! Süper Kupa Finali'ni hatırlattı - 1

#Süper Kupa Finali #Galatasaray #Atatürk Olimpiyat Stadyumu #Fenerbahçe #Rams Park
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