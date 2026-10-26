Fenerbahçe yönetiminden yağmurluk ve bere jesti! Süper Kupa Finali'ni hatırlattı

Galatasaray deplasmanında yağış ihtimaline karşı taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtan Fenerbahçe yönetimi, 2025 Turkcell Süper Kupa Finali'ni yeniden gündeme getirdi. Sarı-lacivertli taraftarların aklına, 10 Ocak 2026'da oynanan finalde dağıtılan yağmurluklarla ilgili tartışmalar geldi. İşte o görüntüler...