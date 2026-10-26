İsmail Kartal'dan derbi sonrası açıklama: Bu kadarını başarabildik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından ilk yarıdaki performansı eleştirdi. İkinci yarıda toparlandıklarını belirten Kartal, “Taraftarlarımızdan özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda takımının beklentilerin altında kaldığını belirten Kartal, ikinci yarıda toparlanarak gol bulduklarını ancak mağlubiyeti önleyemediklerini söyledi.

"İLK DEVRE BİZE YAKIŞMAYAN OYUN OYNADIK"

Derbiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, "Çok fazla bu konularla ilgili konuşmak istemiyorum. İlk devre bize yakışmayan oyun oynadık. İkinci devre toparladık ve golü bulduk. İstemediğimiz bir mağlubiyetle maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetin nedenlerini kendi içlerinde değerlendireceklerini belirten deneyimli teknik adam, "Nedenlerini kendi içimizde değerlendireceğiz. Bu maçı kapatıp önümüze bakmak istiyoruz." dedi.

"BU KADARINI BAŞARABİLDİK"

İlk yarıdaki performanstan memnun olmadığını yineleyen Kartal, ikinci devrede daha iyi mücadele ettiklerini ve skoru değiştirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Maalesef biz ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci yarı daha iyi mücadeleyle oyuna ortak olmaya çalıştık." diye konuştu.

Taraftarlardan özür dileyen Kartal, sözlerini, "Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz." ifadeleriyle tamamladı.