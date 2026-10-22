İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag deplasmanında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından milli futbolcuyla ilgili aldığı karar gündem oldu. İşte yaşanan gelişmenin ayrıntıları...