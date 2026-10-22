CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag deplasmanında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan ve son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın karşılaşmanın ardından milli futbolcuyla ilgili aldığı karar gündem oldu. İşte yaşanan gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Ülkemizi Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta maçında Chobani Stadyumu'nda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Fenerbahçe'nin golleri 4. dakikada Oğuz Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'dan gelirken, Slavia Prag'ın gollerini 15. dakikada Lukas Provod ve 90. dakikada Pavel Kacor kaydetti.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Çekya ekibi ilk kez puanla tanıştı.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Fenerbahçe'de mücadele adına en çok konuşulan isimlerden biriyse Kerem Aktürkoğlu oldu.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Milli futbolcu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 82. dakikasında oyundan alınırken taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Sarı-lacivertlilerde Slavia Prag maçında oyundan alındıktan sonra ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozuk.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

İSMAİL KARTAL ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Fotomaç'ta yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal, stadı ilk terk eden kanat oyuncusu ile bir görüşme yaptı. Ona olan güvenini anlattı.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

28 YAŞINA BASTI

Kerem Aktürkoğlu'nun çarşamba günü doğum günüydü. Fenerbahçe'den başarılı kanat oyuncusu için kutlama mesajı geldi.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Sarı-lacivertli taraftarlar da Slavia Prag karşılaşmasından dolayı kızgın olsalar da Kerem Aktürkoğlu'nun 28. yaş gününü tebrik etti.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

İsmail Kartal'dan Kerem Aktürkoğlu ile özel görüşme! Taraftar oyundan çıkarken yuhalamıştı

Milli futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
Sonraki Haber
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!