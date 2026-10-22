Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi! Galatasaray derbisini kaybederse...
Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan Slavia Prag beraberliğinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerde eleştirilerin hedefinde olan isim ise teknik direktör İsmail Kartal. Yönetim de Galatasaray derbisinin kaybedilmesi durumunda tecrübeli hocayla ilgili radikal bir karar alacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Oğuz Aydın'ın şık golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 11. dakikada Mason Greenwood'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin büyük hatasında Provod'un golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da net pozisyon bulmakta zorlandı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine de fazla gol pozisyonu vermedi.
Müsabakanın 90. dakikasında gelişen ani atakta Kacor'un golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. beraberliğini yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 3 maç sonunda puanını 2'ye yükseltti.
F.BAHÇE'DE FLAŞ İSMAİL KARTAL GELİŞMESİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag'ın skoru 2-2'ye getirmesinin ardından istifaya davet edilmişti.
Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da karşılaşmanın 2-0'dan 2-2'ye gelmesine çok sinirlendi.
Yönetimin pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbiyi bekleyeceği ve alınacak kötü bir sonucun ardından Kartal ile ilgili bir aksiyon alacağı da gelen bilgiler arasında.
Deneyimli teknik adamın deplasmanda oynayacağı derbiden mağlubiyetle ayrılması halinde son maçının bu karşılaşma olma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.
İsmail Kartal yönetiminde ligde 8 hafta sonunda 16 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, pazartesi günü karşılaşacağı Galatasaray'a yenilmesi halinde ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 6'ya yükselecek.
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Takvim'de yer alan habere göre, İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında bu sezon 17 maça çıktı.
Kartal, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İŞTE HEDEFTEKİ 4 İSİM
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli taraftarların hedefinde 4 isim vardı.
İlk golde rakibe adeta asist yapan Guendouzi büyük tepki çekerken, ikinci golde de rakibe engel olamayan Semedo'ya sert eleştiriler yapıldı. Kerem ve İsmail de etkisiz performansları nedeniyle taraftarın gazabına uğradı.