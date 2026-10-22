Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi! Galatasaray derbisini kaybederse...

Fenerbahçe'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan Slavia Prag beraberliğinin yankıları sürüyor. Sarı lacivertlilerde eleştirilerin hedefinde olan isim ise teknik direktör İsmail Kartal. Yönetim de Galatasaray derbisinin kaybedilmesi durumunda tecrübeli hocayla ilgili radikal bir karar alacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)