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Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Ömer Üründül, Kadıköy'deki mücadeleyi değerlendirdi. Deneyimli yorumcunun kaleme aldığı yazı dikkat çekti. İşte Üründül'ün maç analizinde öne çıkanlar...

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"Fenerbahçe maça çok hırslı ve alışılmışın dışında bir tempoyla başladı. Önce Oğuz mükemmel bir gol attı. Hemen sonrasında da Greenwood klas bir vuruşla farkı ikiye çıkardı."

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"HER ŞEY TOZPEMBEYDİ AMA..."

"Her şey tozpembeydi ama beklenmedik bir anda Guendouzi'nin hatasıyla fark bire indi. Bu gole rağmen Fenerbahçe bir şok yaşamadı. Etkili ataklarına devam etti."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"30-35'lere kadar bütün kontrol Fenerbahçe'nin elindeydi. Rakip 2-3 pas bile yapamıyordu. Ama birden tempo düştü, yorgunluk başladı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"İkinci devrede de bu durum devam etti. İlk yarının aksine kısıtlı bir kadroya sahip Slavia Prag tehlikeli ataklar yapmaya başladı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"MAÇIN KIRILMA ANI..."

"Bu arada maçın kırılma anı Oğuz'un yerine oyuna giren Nene'nin kaleciye nişanladığı gol fırsatıydı. Sonra yine herkesi tedirgin eden anlar geldi."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"Sonuçta Slavia Prag aradığı golü 90'da buldu. Fenerbahçe için sonuç kâbus oldu."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"YAPACAĞIM BİR ELEŞTİRİ YOK ÇÜNKÜ..."

"Bu maç için İsmail Kartal'a yapacağım olumsuz bir eleştiri yok. Çünkü değişik bir düzen denedi."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"Oğuz'u sağ açıkta, Greenwood'u forvet arkası orta sahada oynattı. Ben bunu çok doğru bulmasam da bu iki oyuncudan 11 dakikada iki gol buldu."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...

"Bir de Nene'yi oyuna aldıktan bir dakika sonra Nene golü atsa bu da Kartal'ın doğru hamlesi olacaktı."

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