Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Slavia Prag maçı yorumu: Seviyemizde olmayan...
Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında 90. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Ömer Üründül, Kadıköy'deki mücadeleyi değerlendirdi. Deneyimli yorumcunun kaleme aldığı yazı dikkat çekti. İşte Üründül'ün maç analizinde öne çıkanlar...
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"Fenerbahçe maça çok hırslı ve alışılmışın dışında bir tempoyla başladı. Önce Oğuz mükemmel bir gol attı. Hemen sonrasında da Greenwood klas bir vuruşla farkı ikiye çıkardı."