Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag deplasmanında değil, sahasında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, son dakika golüyle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Devler Ligi'nde 3. maçında da galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, önemli bir gelir fırsatını da kaçırdı. İşte detaylar...