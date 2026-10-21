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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag deplasmanında değil, sahasında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, son dakika golüyle 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Devler Ligi'nde 3. maçında da galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, önemli bir gelir fırsatını da kaçırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

Sarı-lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçtan son dakikada yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

Fenerbahçe'nin golleri Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'dan gelirken, Slavia Prag'ın gollerini Lukas Provod ve Pavel Kacor kaydetti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 2'ye yükseltirken, Slavia Prag da 3. maç sonucunda ilk kez puanla tanıştı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

YİNE 2-0'I KORUYAMADI

Slavia Prag filelerine 11 dakikada iki gol gönderen Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde Vitoria Guimaraes maçının (Ekim 1990) ardından ilk 11 dakikasında iki gol attığı ikinci karşılaşmayı oynadı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

Ancak bu üstünlüğünü sürdüremedi ve 90'da yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

Böylece Avrupa kupalarında Eylül 2012'den (2-2 Marsilya) bu yana ilk kez iki farklı öne geçtiği bir maçı kazanamadı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

PUANLAR DEĞİL PARA DA GİTTİ

Maçı kazanması halinde 2.1 milyon Euro galibiyet priminin de sahibi olacaktı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

Sabah'ın haberine göre, sahadan beraberlikle ayrılıp 700 bin Euro ile yetindi ve 1.4 milyon Euro'yu kaybetti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kaçırdığı dev gelir ortaya çıktı! Slavia Prag beraberliği pahalıya patladı

Kanarya 3 maçta şu ana kadar iki beraberlikle 1.4 milyon Euro kazandı.

#Oğuz Aydın #Mason Greenwood #Slavia Prag #UEFA Şampiyonlar Ligi #Marsilya #Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe
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