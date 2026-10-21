Spor yazarları Fenerbahçe-Slavia Prag maçını yorumladı: S. Praglı oyuncular bile inanamadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Fotomaç gazetesi yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını ve mücadelede yaşananları değerlendirdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - SABAH'IN YENDİĞİ TAKIMI GEÇEMEDİK!
Slavia Prag güç ve kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'nin yanına bile yaklaşamaz. Bu takımı da yenemiyorsan, hangi maçı kazanacaksın Fenerbahçe! Burası Şampiyonlar Ligi! Yerel liglere benzemez burası! 90 dakika oyun ciddiyeti ister! Evinde oynuyorsun! Hem de 50 bin taraftarın desteğini arkasına alarak maça çıkıyorsun! Rakip Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 21 maçta galibiyet alamamış. Tam dişine göre bir takım! Fenerbahçe ile Slavia arasında güç ve kalite bakımından dağlar kadar fark var! Maça çok iyi başlamışsın. Art arda bulduğun iki güzel golle galibiyet anahtarını cebine koymuşsun. Farka gidebileceğin maçta amatörce goller yiyorsun! Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne çok önem vermiyorsun İsmail hocam!
Oysa futbolun en marka değeri yüksek ligindesin! 18 yıl sonra düşler sahnesine, devler sahnesine çıkmışsın! Ama senin aklın fikrin Süper Lig'de! Yani annemizin liginde! Bizim ligdeki maçların telafisi var ama Şampiyonlar Ligi'nin yok! İnanılır gibi değil! Şaka gibi bir sonuç! Slavia Praglı oyuncular bile inanamadı Kadıköy'den puan çıkardıklarına. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda gördüğümüz en kötü takıma, en zayıf takıma puan kaptırdın! Bu takımı bile mağlup edemedin! Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin öneminin farkına bile varamadın İsmail hocam! Oysa Slavia Prag'ı yensen 4 puana ulaşacaksın ve ilk 24'e kalma yolunda dev bir adım atacaksın!
Daha maçın 11. dakikasında skoru 2-0'a getirmişsin. Oğuz Aydın ve Greenwood ile iki güzel gol bulmuşsun. Rakibin direnci tamamen kırılmış. Sahada fark yememek için çabalayan bir Slavia Prag var. Tribünler coşmuş senden fark ve güzel oyun bekliyor. Ama İsmail hocam, Aston Villa maçında kahrettiğin taraftarını yine üzdün! Fenerbahçe adına sahada işler yolunda giderken, temsilcimiz maçı tek kaleye çevirmişken savunmada yaptığımız bir hata pahalıya mal oldu.