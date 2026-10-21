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Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan Slavia Prag beraberliği sonrası Fenerbahçe'de o ismin geleceği yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulunan oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor.

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Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 3 hafta sonunda galibiyet alamayan Kanarya'da taraftarlar, sahaya yansıtılan oyundan memnun değil.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Oysa sezon başında ses getiren transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Sarı-lacivertliler, kiralık sözleşmesi bitenler ve kiralık olarak ayrılanlar da dahil tam 20 futbolcusuyla vedalaştı.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında aldığı Slavia Prag beraberliği bardağı taşıran son damla oldu ve takımda Devler Ligi kadrosunda bulunan bir isimle daha ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Ognjen Mimovic'in takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, aradan geçen yaklaşık 21 aya rağmen Fenerbahçe formasıyla hiçbir resmî karşılaşmada görev yapmadı.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Daha önce Zenit ve Pafos'a kiralanan 22 yaşındaki sağ bekin, ocak ayında bir kez daha takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

6,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in transferini 31 Ocak 2025 tarihinde resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen Sırp savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin bonservis bedeli basında 6,7 milyon euro olarak yer aldı.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Ancak Mimovic, transferinden kısa süre sonra başka bir takıma gönderildi. Fenerbahçe, 12 Şubat 2025'te futbolcunun sezon sonuna kadar Zenit'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Rusya'da geçirdiği dönemin ardından İstanbul'a dönen genç savunmacı için yeni bir kiralık anlaşması yapıldı.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

PAFOS SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMADI

Fenerbahçe, 8 Eylül 2025'te Mimovic'i satın alma opsiyonuyla birlikte Pafos'a kiraladı.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

2025-2026 sezonunu Güney Kıbrıs ekibinde geçiren Sırp futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden sarı-lacivertli kulübe döndü.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Pafos'un satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla Mimovic'in Fenerbahçe'deki geleceği yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

SIRP KULÜPLERİ DURUMUNU TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'de bu sezon da resmî maçlarda forma şansı bulamayan Mimovic'in ocak ayında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

1,79 metre boyundaki sağ bekin durumunu bazı Sırp kulüplerinin takip ettiği öne sürülürken sarı-lacivertlilerin gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

22 yaşındaki futbolcu için bonservisiyle satış seçeneğinin yanı sıra yeniden kiralama formülü de gündemde bulunuyor.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

17 Ağustos 2004 doğumlu futbolcu, 2026-2027 sezonunda da henüz sarı-lacivertli takımın resmî maçlarında süre alamadı.

Fenerbahçe'de takımdan ilk o gidecek! Slavia Prag beraberliği sonrası...

Mimovic'in devre arasında başka bir kulübe transfer olması halinde, Fenerbahçe formasıyla resmî karşılaşmaya çıkmadan takımdan ayrılması ihtimali bulunuyor.

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