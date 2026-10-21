Oysa sezon başında ses getiren transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında aldığı Slavia Prag beraberliği bardağı taşıran son damla oldu ve takımda Devler Ligi kadrosunda bulunan bir isimle daha ayrılık gerçekleşiyor.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Ognjen Mimovic'in takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Ocak 2025'te Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, aradan geçen yaklaşık 21 aya rağmen Fenerbahçe formasıyla hiçbir resmî karşılaşmada görev yapmadı.
6,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in transferini 31 Ocak 2025 tarihinde resmen duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız forması giyen Sırp savunma oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin bonservis bedeli basında 6,7 milyon euro olarak yer aldı.
Rusya'da geçirdiği dönemin ardından İstanbul'a dönen genç savunmacı için yeni bir kiralık anlaşması yapıldı.
PAFOS SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANMADI
Fenerbahçe, 8 Eylül 2025'te Mimovic'i satın alma opsiyonuyla birlikte Pafos'a kiraladı.
Pafos'un satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla Mimovic'in Fenerbahçe'deki geleceği yeniden gündeme geldi.
SIRP KULÜPLERİ DURUMUNU TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe'de bu sezon da resmî maçlarda forma şansı bulamayan Mimovic'in ocak ayında takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
22 yaşındaki futbolcu için bonservisiyle satış seçeneğinin yanı sıra yeniden kiralama formülü de gündemde bulunuyor.
2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.