Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'a karşı evinde 2 puan bırakan Fenerbahçe'de tepkiler artıyor. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli taraftarlardan İsmail Kartal'a yönelik "istifa" sesleri yükselirken Aziz Yıldırım'ın teknik direktör kararı belirleyici olacak. Başkanın, derbinin kaybedilmesi durumunda İsmail Kartal'ın görevine son verip B planını devreye sokacağı öne sürüldü. İşte Aziz Yıldırım'ın aklındaki teknik adam...
Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan, sonrasında Aziz Yıldırım'la görüşmesiyle görevine geri dönen deneyimli teknik adam, son dönemde alınan sonuçlarla eleştirilerin odağında yer aldı.