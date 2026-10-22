CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'a karşı evinde 2 puan bırakan Fenerbahçe'de tepkiler artıyor. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli taraftarlardan İsmail Kartal'a yönelik "istifa" sesleri yükselirken Aziz Yıldırım'ın teknik direktör kararı belirleyici olacak. Başkanın, derbinin kaybedilmesi durumunda İsmail Kartal'ın görevine son verip B planını devreye sokacağı öne sürüldü. İşte Aziz Yıldırım'ın aklındaki teknik adam...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Fenerbahçe'de son dakika kararıyla göreve getirilen İsmail Kartal'ın geleceği yeniden gündemde.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan, sonrasında Aziz Yıldırım'la görüşmesiyle görevine geri dönen deneyimli teknik adam, son dönemde alınan sonuçlarla eleştirilerin odağında yer aldı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Avrupa'da da çıktığı kritik karşılaşmalarda istediği sonuçları alamadı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Aston Villa karşısında alınan ağır yenilgi ve Slavia Prag beraberliğinin ardından İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Kadıköy'de Slavia Prag'a karşı puan kaybı yaşanması ise eleştirilerin dozunu daha da yükseltti.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Sarı-lacivertli taraftarlar, alınan sonucun yanı sıra takımın sahaya yansıttığı futbol nedeniyle de hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Tribünlerde İsmail Kartal'ı istifaya davet eden sesler yükselirken 65 yaşındaki teknik adamın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Takım içerisinde özellikle yabancı oyuncular ile problem yaşadığı öne sürülen Kartal'a, kulüpten de desteğin oldukça azaldığı söyleniyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Yönetim cephesinde de teknik direktörün geleceğine ilişkin farklı görüşlerin daha yüksek sesle dile getirildiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör değişiklikleri konusundaki geçmiş tutumu da yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Geçmiş başkanlık döneminde Vitor Pereira ve Ersun Yanal gibi isimlerle sezonun hemen başında ayrılıklar yaşayan Aziz Yıldırım, kendi tercihleri arasından yalnızca Werner Lorant ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Bu nedenle İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili alınabilecek olası bir karar, kulübün geçmişteki teknik direktör politikası açısından da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Sarı-lacivertli yönetimin, Galatasaray derbisini teknik heyet açısından belirleyici bir sınav olarak gördüğü, spor kamuoyunda konuşulan konular arasında.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Ezeli rakip karşısında yaşanacak bir puan kaybı, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki görevi açısından oldukça önem taşıyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Öte yandan teknik direktörlük koltuğu için alternatif isimler de gündeme gelmeye başladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yönetimin, olası bir ayrılık durumunda takımın başına geçirebileceği isimler arasında, A Millî Takım ile yollarını ayıran Vincenzo Montella'nın öne çıktığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

İtalyan teknik adamın futbol anlayışının ve takımla kurabileceği ilişkinin, olası bir değişiklikte değerlendirmeye alınabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Derbi kaybedilirse o gelecek

52 yaşındaki teknik direktörün Türkiye'yi ve ülke futbolunun dinamiklerini yakından tanıması da adaylar arasında öne çıkmasında önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

#Aziz Yıldırım #İsmail Kartal #Slavia Prag #UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #Aston Villa #Vitor Pereira #Galatasaray #Vincenzo Montella #Roma
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi! G.Saray derbisini kaybederse...
Sonraki Haber
F.Bahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi! G.Saray derbisini kaybederse...