Fenerbahçe'de Nathan Ake şoku! Slavia Prag maçına devam edemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerin Hollandalı stoperi Nathan Ake sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı ağırladı.
Sarı lacivertlilerin tecrübeli savunma oyuncusu Nathan Ake sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Nathan Ake 21. dakikada yerini Kojo Oppong'a bıraktı.