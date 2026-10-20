CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Guendouzi'den büyük hata! Slavia Prag farkı 1'e indirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 15. dakikasında Matteo Guendouzi'nin büyük hatası sonrası konuk ekipte Lukas Provod farkı 1'e indirdi. İşte o gol...

Giriş Tarihi:
Guendouzi'den büyük hata! Slavia Prag farkı 1'e indirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 15. dakikasında Matteo Guendouzi'nin büyük hatası sonrası konuk ekipte Lukas Provod farkı 1'e indirdi.

#TRT Spor #Matteo Guendouzi #Fenerbahçe #Slavia Prag #UEFA Şampiyonlar Ligi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'de şok sakatlık!
Sonraki Haber
F.Bahçe'de şok sakatlık!