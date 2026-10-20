Guendouzi'den büyük hata! Slavia Prag farkı 1'e indirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 15. dakikasında Matteo Guendouzi'nin büyük hatası sonrası konuk ekipte Lukas Provod farkı 1'e indirdi. İşte o gol...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 15. dakikasında Matteo Guendouzi'nin büyük hatası sonrası konuk ekipte Lukas Provod farkı 1'e indirdi.
Slavia Prag, Provod'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. https://t.co/fcVo6W5Fsa— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026