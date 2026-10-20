CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe Dorgeles Nene ile gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 64. dakikasında Dorgeles Nene ile mutlak gol fırsatından yararlanamadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Fenerbahçe Dorgeles Nene ile gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan Lukaku ve Nene ikilisi gole çok yaklaştı.

64. dakikada Lukaku'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Nene uygun pozisyonda kaleciyi geçemedi.

İŞTE O POZİSYON:

#TRT Spor #UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Slavia Prag #Dorgeles Nene
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Guendouzi'den büyük hata!
Sonraki Haber
Guendouzi'den büyük hata!