UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 64. dakikasında Dorgeles Nene ile mutlak gol fırsatından yararlanamadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.



Sarı lacivertlilerde oyuna sonradan dahil olan Lukaku ve Nene ikilisi gole çok yaklaştı.



64. dakikada Lukaku'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Nene uygun pozisyonda kaleciyi geçemedi.

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