Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Slavia Prag'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık. Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz."

"Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek."