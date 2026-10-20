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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan, Slavia Prag maçı öncesi Mason Greenwood açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Slavia Prag'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan, Slavia Prag maçı öncesi Mason Greenwood açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynadığımız maçta istediğimiz sonucu alamadık. Slavia Prag'a karşı kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynamak ve 3 puan almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı yaptık, analizlerimizi yaptık. Karşımızda çok disiplinli, dokuz yıldır aynı hocayla oynayan ve fizik gücüyle oynayan bir takım. Oyuncularım sahada ne yapacağını biliyor. Bu akşam A, B ve C planlarımız hazır. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle iyi futbol ve iyi oyunla 3 puanı almak istiyoruz."

"Mason Greenwood'a bu akşam farklı bir sorumluluk vereceğiz. Herkes görecek."

#İsmail Kartal #FB Spor Haberi #UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Slavia Prag #Mason Greenwood #Şampiyonlar Ligi
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