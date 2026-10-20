Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Temsilcimiz evinde oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma'yla berabere kalan, ikinci mücadelesinde Aston Villa'ya 6-0 gibi farklı skorla mağlup olan Fenerbahçe, üçüncü hafta karşılaşmasında ise bugün evinde Slavia Prag'ı konuk ediyor. Temsilcimizde tek hedef; sahadan üç puanla ayrılarak hem Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak hem de taraftarlarına Aston Villa hezimetini unutturmak. Teknik direktör İsmail Kartal, bu sıkışık periyoda rağmen analizlerini yaptı ve oyuncularına rakibin artılarını ve eksilerini anlattı.



RAKİBİMİZDEN DAHA İYİYİZ



Kartal, dünkü taktik idmanda; "İngiltere'de hiç hak etmediğimiz bir skor aldık. Ligdeki Alanyaspor galibiyetiyle bu durumu biraz toparladık. Ancak asıl yarın (bugün), alacağımız galibiyetle taraftarımıza ve camiamıza kendimizi affettirebiliriz. Bunu başaracak gücümüz de var. Hem oyuncu hem de oyun olarak rakibimizden daha iyiyiz. Herkes görevini, üstüne düşeni yapsın. Sahadan üç puanla ayrılacağımıza şüphem yok. Herkes ne yapacağını biliyor. Bu maçı kazanacaksınız" ifadelerini kullandı.



SLAVIA PRAG İLE 4. KEZ



Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Slavia Prag ile bugün 4. kez oynayacak. İki ekip ilk kez 2021-2022 sezonunda Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu. 2024-2025 sezonunda ise taraflar bu kez Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşırken, Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla yendi.



AVRUPA'DA 309. MAÇ



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugün oynayacağı mücadeleyle birlikte 309. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 122 galibiyet alırken, 68 maçta berabere kaldı, 118 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 418 gol gönderirken, kalesinde ise 433 gol gördü.



ŞANSI TUTMUYOR



Fenerbahçe, Çekya takımlarıyla bugüne kadar 16 karşılaşma oynadı. Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu karşılaşmalarda 6 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 defa ise rakiplerine boyun eğdi. 3 mücadelede ise taraflar beraberliği bozamadı.



NAMAĞLUP LİDER



Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup lider durumda. Devler Ligi'nde ise 2'de 0 çekti.



ASENSIO VE MERT YOK



Sarı-lacivertliler, Slavia Prag'a karşı iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür'ün tedavisi sürüyor. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat olmasına karar verilen Asensio da bugün yok.



İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku



Slavia Prag: Markovic, Zima, Vlvek, Holes, Moses, Sadilek, Isife, Kubiak, Strum, Chory, Chytil