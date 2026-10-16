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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Football Meets Data, Avrupa kupalarında boy gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tur ihtimallerini açıkladı. Belirlenen verilere göre Beşiktaş ve Trabzonspor üst tura yükselme konusunda avantajlı konuma sahip. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah beyazlı temsilcimiz, ilk maçında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yenmiş, ikinci maçında da Alman takımı Hoffenheim'i deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

7 gol atan, 3 gol yiyen ve 2'de 2 yaparak 6 puan toplayan Beşiktaş lig aşamasında şu an 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

FMD' verilerine göre Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girme şansı %60.1.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Kara Kartal'ın ilk 24 ihtimali ise %98.9 olarak görülüyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

FMD verileri, Beşiktaş'ın elenme ihtimalini ise %1.1 olarak hesapladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS'u 4-2 mağlup etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

3 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu oranlarla üst tura yükselme konusunda avantajlı görünüyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Trabzonspor'un ilk 8'e girme ihtimali yüzde 36,3 olarak belirlendi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Bordo-mavililerin ilk 24'e kalma şansı yüzde 91,8.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Elenme ihtimali ise yüzde 8,2 olarak hesaplandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında evinde Roma ile 1-1 berabere kalmış, 2. haftasında ise Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

1 puanı bulunan ve 28. sırada yer alan Fenerbahçe'nin üst tur şansı, kalan maçlarda alacağı sonuçlara bağlı olacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Fenerbahçe'nin ilk 8'e girme ihtimali yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Sarı-lacivertlilerin ilk 24'e kalma şansı yüzde 45,6.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Elenme ihtimali ise yüzde 54,4 olarak belirlendi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

GALATASARAY

Galatasaray, Devler Ligi ilk haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuş, son maçında ise Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybetmişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Henüz puanla tanışamayan Sarı-kırmızılılar, üst tur umutlarını sürdürmek için kalan maçlarda puan arayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!

Galatasaray'ın ilk 8'e girme ihtimali yüzde 0,7 olarak açıklandı.

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