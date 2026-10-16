Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da tur ihtimalleri açıklandı!
Football Meets Data, Avrupa kupalarında boy gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tur ihtimallerini açıkladı. Belirlenen verilere göre Beşiktaş ve Trabzonspor üst tura yükselme konusunda avantajlı konuma sahip. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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BEŞİKTAŞ
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden siyah beyazlı temsilcimiz, ilk maçında sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 yenmiş, ikinci maçında da Alman takımı Hoffenheim'i deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.