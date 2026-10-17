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İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

Fenerbahçe'de Aston Villa mağlubiyetinin ardından gözler eleştirilerin hedefindeki İsmail Yüksek'e çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncusuyla özel bir görüşme yaparak moral verdiği ve kendisinden yeniden çıkış yapmasını istediği öne sürüldü. İşte görüşmenin perde arkasında yaşananlar...

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de alınan şok yenilginin sarsıntıları sürüyor.

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İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

Sarı-lacivertlilerde mağlubiyetin sorumlusu aranırken sahada performansı ile beğenilmeyen oyuncular da eleştirilerin odağında olmuştu.

İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

Bu isimlerden biri ise mücadeleye ilk 11'de başlayan ve aldığı düşük reyting ile dikkat çeken İsmail Yüksek'ti.

İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

Milli oyuncu, karşılaşmanın ardından taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından yoğun bir biçimde eleştirilmişti.

İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

İsmail, Villa Park'ta yenen iki goldeki hatasının yanı sıra penaltıya sebebiyet vermesiyle birlikte tarihi farkın sorumlularından biri olarak gösteriliyordu.

İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

İSMAİL KARTAL DEVREYE GİRDİ

Öte yandan İsmail Kartal, soyunma odasındaki kara bulutları dağıtmak ve kritik Alanyaspor karşılaşması öncesi oyuncuların moralini düzeltmek adına harekete geçti.

İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

Tecrübeli çalıştırıcı, bu doğrultuda İsmail Yüksek ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal, 27 yaşındaki futbolcuya destek vererek ona karşı duyduğu güveni dile getirdi.

İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

"KENDİNİ YENİDEN KANITLA"

İsmail Kartal ayrıca oyuncusuna kalitesini daha önce ortaya koyduğunu ve bunu tekrar yapacağından şüphesi olmadığını söyledi.

İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"

Kartal'ın, "Aston Villa maçını unut. Herkesin kötü zamanı olur. Sen profesyonel oyuncusun. Toparlanıp kendini yeniden kanıtla" dediği öğrenildi.

#Aston Villa #İsmail Kartal #İsmail Yüksek #Alanyaspor #Fenerbahçe #UEFA Şampiyonlar Ligi
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