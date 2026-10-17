İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında özel görüşme! "Kendini yeniden kanıtla"
Fenerbahçe'de Aston Villa mağlubiyetinin ardından gözler eleştirilerin hedefindeki İsmail Yüksek'e çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncusuyla özel bir görüşme yaparak moral verdiği ve kendisinden yeniden çıkış yapmasını istediği öne sürüldü. İşte görüşmenin perde arkasında yaşananlar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de alınan şok yenilginin sarsıntıları sürüyor.