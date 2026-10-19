Fenerbahçe'de Nathan Ake: Çok fazla antrenman şansımız olmuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Nathan Ake, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların desteğinin önemine dikkat çeken deneyimli futbolcu, zorlu karşılaşmada tribünlerin takıma katkı sağlamasını beklediğini söyledi. Ake, takım arkadaşı Ederson ve yoğun maç takvimi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFTARIMIZ BİZE YARDIMCI OLDU"

Slavia Prag karşılaşmasında tribünlerde yine etkileyici bir atmosfer beklediğini belirten Nathan Ake, taraftar desteğinin takım üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Hollandalı savunmacı, "Bence yine harika bir atmosfer olacaktır. İlk maçta bize çok yardımı dokundu. Roma maçı da zordu. Ancak zor anlarda her zaman taraftarımız bize yardımcı oldu. Umarım bize 3 puan için yardımları dokunur." ifadelerini kullandı.

EDERSON'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ake, takım arkadaşı Ederson'un performansına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Brezilyalı kalecinin uzun yıllardır üst düzey bir performans ortaya koyduğunu belirten deneyimli futbolcu, onun seviyesinin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirdi.

Hollandalı oyuncu, "Ederson çok çok üst seviye bir kaleci. Bu seviyesi benim için sürpriz değil. Performansı beni şaşırtmıyor. Uzun yıllardır bunu yapıyor. Onunla oynamaktan hep keyif aldım. Milan ile oynamaktan da keyif alıyorum. Saha dışında da iyiyiz birlikte. Bunun da yardımı dokunuyor. Çok fazla konuşuyoruz, gelişmeye çalışıyoruz. Umarım devamı gelir, şimdiye kadar doğru yoldaydık." şeklinde konuştu.

YOĞUN MAÇ TAKVİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Takımın son dönemde yoğun bir maç programından geçtiğini belirten Ake, bu süreçte antrenman yapma fırsatlarının azaldığını ifade etti. Maçlar arasında daha çok toparlanmaya odaklandıklarını söyleyen deneyimli savunmacı, kulüp çalışanlarının bu dönemde takıma önemli katkı sağladığını vurguladı.

Ake, "Çok fazla, yoğun maç oldu ama bu hoşuma gitmiyor. Çok fazla antrenman şansımız olmuyor, sadece maç ve toparlanma. Bu süreçte kulüp çalışanları çok yardım ediyor. En çok istediğiniz şey maç oynamaktır. Bence herkes maça hazır olacaktır." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında alacağı sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda önemli bir sınav verecek. Sarı-lacivertlilerde taraftar desteği ve oyuncuların karşılaşmaya hazır durumu, mücadele öncesinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.