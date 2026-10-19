Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku: İşte yıldız futbolcunun kaçıracağı 12 maç!

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığına ilişkin beklenen açıklamalar geldi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Kulüp Doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol yıldızın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edilecek olan Asensio'nun yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin kaçıracağı kritik maçlar da belli oldu. İşte Asensio'nun forma giyemeyeceği karşılaşmalar...