Fenerbahçe'den Aston Villa maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, yayınladığı açıklama ile Aston Villa maçı öncesi sakatlık riski sebebiyle yıldız futbolcunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ile Marco Asensio, Romelu Lukaku ve N'Golo Kante'nin son durumları aktarılırken, Asensio'nun sakatlık riski sebebiyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

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"KAMUOYU BİLGİLENDİRME



Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir.



Fenerbahçe Spor Kulübü