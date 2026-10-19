Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi Greenwood açıklaması: Farklı mevkide oynayabilir!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve maç öncesi açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Slavia Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

Çok fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Küçük bir ter idmanı yapabildik. Rakip analiziyle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çok yüksek tempolu ve sahanın her yerinde adam adama oynayabilen, sert baskı yapan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, bugün yapacağımız toplantıya göre, bir takım ortaya süreceğiz. Yarınki Slavia maçına en iyi şekilde çıkacağız. Taraftarımızın da desteğiyle kazanmak istiyoruz.

"ROTASYON OLABİLİR"

Maç maç bakıyoruz ve düşünüyoruz. Rotasyon olabilir. Bu akşam karar vereceğiz. Çünkü dün de antrenman yapamadık. Bazı oyuncuların son durumuna bakacağız. Antrenmandaki durumları gözlemleyeceğiz. Oyuncuların da kararı burada etkili olacak. Arka planda ikinci, üçüncü oyuncularımız da hazır.

"ASTON VILLA MAÇI KÖTÜ BİR MAÇTI"

Aston Villa maçı kötü bir maçtı bizim için. Skor olarak Fenerbahçe camiasının ve benim kabul edebileceğim bir skor değil. Eksiklerimiz de vardı fakat bundan ders çıkartık ve iyi bir reaksiyon vardık. Yarınki maçta da yine reaksiyon verdik.

GREENWOOD AÇIKLAMASI

Greenwood, çok yaratıcı, üretken ve kaliteli bir oyuncu ama savunma anlamında eksikleri olabilir. bizim ondan beklentimiz, hücumda becerisini ortaya koyması. Onun geriye gelemediği yerlerde onun yerini arkadaşlarının tolere etmesi önemli. Yarın farklı bir bölgede görebiliriz onu.

KANTE VE ASENSIO AÇIKLAMASI

Asensio çok değerli bir oyuncu. Kante de öyle. Hem Kante hem Asensio da dizin arkasında ağrısı vardı. Kante, kendini iyi hissetmediğini söyledi. Kante'nin hala bir ağrısı var fakat bizim için fedakarlıkta bulunuyor ve karakter koyuyor. Yarınki maçta da sağlıklı olduğu sürece oynayacak. Her maçta, her antrenmanda makina gibi, pozitif, çok gülen bir çocuk.

Slavia'nın antrenörü 9 yıldır takımın başında. Buradaki mağlubiyeti o günün şartlarında hak etmemiştik. Yarınki maç bir strateji ve kurgu maçı. Rövanş maçı değil. Kazanırsak, geçmişten ufak bir rövanş almış gibi hissedeceğiz. Yarın kazanabileceğiz bir maç olacak. Kazanırsak bu gruptan çıkabilmek için küçük bir avantaj yakalamış olacağız.