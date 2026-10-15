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Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Devre arasında hücum hattına bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında da gündeme gelen yıldız golcüyü transfer listesine ekledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Sarı lacivertliler, yeni bir forvet transferi için kollarını sıvadı.

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Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Hedefteki isim tanıdık: Luis Suarez...

Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Geçtiğimiz dönem başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki golcü için Aziz Yıldırım da hamle yapmış ama Sporting ile anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

28 yaşındaki santrfor, 2025'te Almeria'dan Portekiz ekibine 22.95 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Piyasa değeri 30 milyon euro olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerinin en yüksek değerine ulaşmış durumda.

Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Sporting'de geçen sezon 53 resmi maçta görev yapan Suarez, 38 gol ve 9 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Bu dönem de 8 maçta 7 gol ve 1 asist üreten 1.79 boyundaki yıldız için yeniden nabız yoklanacak.

Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Luis Suarez, Hakan Safi ile anlaştığını resmen açıklamasının ardından transfer süreci yakından takip edilmeye başlanmıştı.

Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Sporting formasıyla sergilediği skorer kimlikle Avrupa'nın dikkatini çeken Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe yıldız golcü için yeniden devrede! Seçim dönemi transfer vaadiydi

Sarı-lacivertli kurmaylar, yüksek piyasa değerine sahip oyuncunun transfer durumunu netleştirmek adına Portekiz ekibiyle temasa geçmeye hazırlanıyor.

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