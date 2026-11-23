TRANSFER HABERİ: Avrupa devinden Greenwood bombası! Fenerbahçe'ye şok haber

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mason Greenwood ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, adı Manchester United ve Atletico Madrid ile anılan yıldız futbolcuya bir Avrupa devinin daha talip olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)