UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Milan Skriniar açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Müsabakanın ardından sarı lacivertlilerde Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün."

"İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona giridk ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek."