Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı sonrası flaş eleştiri: Cengiz Ünder de onun kadar oynuyordu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, zirve takibini aldığı galibiyetle sürdürdü. Fotomaç gazetesi yazarları, sarı-lacivertlilerin elde ettiği galibiyetin ardından dikkat çeken yorumlar yaptı.