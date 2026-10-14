Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde kararı! Sakatlık sonrası plan belli oluyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasının ardından Hollandalı savunmacı için harekete geçmeye hazırlanan sarı-lacivertli yönetim, radikal bir karar imza attı. İşte ayrıntılar...