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Fenerbahçe Brahim Diaz'ı transfer edecek mi? Açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten bir yetkilinin, Faslı futbolcuyla ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptığı öne sürüldü. | FB Spor haberleri

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Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek milli ara sonrası ilk galibiyetini elde etmişti.

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Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio'nun attığı golde asisti yapsa da, performansı nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çeken milli oyuncu, skor katkısı konusunda beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

İLK GOLÜNÜ 12. HAFTADA ATMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü 12. haftada kaydeden Kerem'in bu sezon da gol yollarında etkili olamaması dikkat çekti.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

HENÜZ GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

27 yaşındaki milli futbolcu, forma giydiği 12 maçta henüz gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

SOL KANADA TRANSFER GÜNDEMDE

Deneyimli oyuncunun yaşadığı formsuzluk nedeniyle, sarı-lacivertlilerin bu bölgeye bir transfer yapabileceği konuşuluyordu.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Bu doğrultuda Avrupa basınında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Real Madrid forması giyen bir futbolcunun Fenerbahçe'nin radarında olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

İspanyol ekibinde forma giyen oyuncunun geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

REAL MADRID'DE FORMA REKABETİ

Real Madrid kadrosunda yer alan futbolcu, bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Sınırlı süre alması, oyuncunun geleceğiyle ilgili transfer söylentilerinin gündeme gelmesine neden oldu.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Avrupa'nın farklı kulüplerinin oyuncuyla ilgilenebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

İtalya'dan bazı takımların da transfer ihtimaliyle anıldığı belirtildi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Daha önce Milan'da kiralık olarak forma giyen oyuncunun adı, Juventus ile de anılıyor.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

FENERBAHÇELİ YETKİLİDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edilen futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

İDDİALARI YALANLADI

Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli bir kulüp yetkilisi, Brahim Diaz'ın transfer edileceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

"DAYANAKSIZ SÖYLENTİLER"

Yetkili, Real Madrid forması giyen futbolcuyla ilgilenmediklerini belirterek söz konusu haberleri "dayanaksız söylentiler" olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

FENERBAHÇE DIAZ'I DÜŞÜNMÜYOR

Açıklamada, Fenerbahçe'nin şu an için Faslı oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünmediği ifade edildi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Ayrıca yetkili, bu haberlerin futbolcunun menajerleri tarafından gündeme getirilmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Brahim Diaz, bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maçta toplam 178 dakika süre buldu.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

26 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.

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