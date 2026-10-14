Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten bir yetkilinin, Faslı futbolcuyla ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptığı öne sürüldü. | FB Spor haberleri
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek milli ara sonrası ilk galibiyetini elde etmişti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio'nun attığı golde asisti yapsa da, performansı nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.