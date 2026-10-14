Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten bir yetkilinin, Faslı futbolcuyla ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptığı öne sürüldü. | FB Spor haberleri