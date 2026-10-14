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Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için Real Madrid forması giyen Brahim Diaz ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten bir yetkilinin, Faslı futbolcuyla ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptığı öne sürüldü. | FB Spor haberleri

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Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek milli ara sonrası ilk galibiyetini elde etmişti.

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Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio'nun attığı golde asisti yapsa da, performansı nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çeken milli oyuncu, skor katkısı konusunda beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

İLK GOLÜNÜ 12. HAFTADA ATMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü 12. haftada kaydeden Kerem'in bu sezon da gol yollarında etkili olamaması dikkat çekti.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

HENÜZ GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

27 yaşındaki milli futbolcu, forma giydiği 12 maçta henüz gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

SOL KANADA TRANSFER GÜNDEMDE

Deneyimli oyuncunun yaşadığı formsuzluk nedeniyle, sarı-lacivertlilerin bu bölgeye bir transfer yapabileceği konuşuluyordu.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

FENERBAHÇELİ YETKİLİDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen bir oyuncuyla alakalı sarı-lacivertli kulüpten bir yetkili, dış basına konuştu.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

İDDİALARI YALANLADI

Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli bir kulüp yetkilisi, Brahim Diaz'ın transfer edileceğine yönelik iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

"DAYANAKSIZ SÖYLENTİLER"

Yetkili, Real Madrid forması giyen futbolcuyla ilgilenmediklerini belirterek söz konusu haberleri "dayanaksız söylentiler" olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

FENERBAHÇE DIAZ'I DÜŞÜNMÜYOR

Açıklamada, Fenerbahçe'nin şu an için Faslı oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünmediği ifade edildi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

Ayrıca yetkili, bu haberlerin futbolcunun menajerleri tarafından gündeme getirilmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

MADRID'DE DÜZENLİ ŞANSI BULAMIYOR

Öte yandan Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili transfer söylentileri, Real Madrid'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanması nedeniyle gündeme gelmişti.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

178 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maçta toplam 178 dakika süre bulabilen oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

JUVENTUS İLGİLENİYOR

Daha önce Milan'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun adı, Juventus ile anılıyor.

Fenerbahçe cephesinden Brahim Diaz açıklaması! Sarı-lacivertlilere transfer olacak mı?

KONTRATI SEZON SONUNDA BİTİYOR

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Faslı yıldızın Real Madrid ile kontratı 2027 yazında sona eriyor.

#Real Madrid #Fenerbahçe #Brahim Diaz #Çaykur Rizespor #Marco Asensio #Kerem Aktürkoğlu
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