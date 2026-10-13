Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN O SÖZLERİ:

"Maçla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için İstanbul'da son antrenmanımızı yaparak burada oyuncularımızın iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bizim için de iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda."

"Rakibimizle ilgili düşüncelerimizi sorarsanız takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'yi gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığımız zaman birkaç tane önemli oyuncuları sezon başında başka kulüplere transfer oldular. Bu sene şu anda baktığınız zaman ön tarafta önemli oyuncuları var."

"Rakibe saygı duyuyoruz, ciddi bir rakip, sert bir takım. Kendi evlerinde oynayacaklar, kendi taraftarlarının önünde oynayacaklar. Ama bizim takım ve oyuncularımız buna alışık olduğu için kazanmak için bütün stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da en kötü burada beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz."

"Maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Mesela Aston Villa maçında bazı oyuncuları dinlendirip, bazı oyuncuları oynatacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, takım bütünlüğünü korumak ve bir takım olmak için bunu yapmak mecburiyetindeyiz."