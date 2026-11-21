Hakan Çalhanoğlu için ayrılık ihtimali güçleniyor! Kritik tarih belli oldu

Inter ile sözleşme yenileme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından takip ettiği milli yıldızın, kendisine sunulan teklif nedeniyle ayrılığa daha yakın olduğu belirtilirken İtalyan basını kritik tarihi açıkladı.