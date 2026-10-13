Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle rehabilitasyon sürecini sürdüren Romelu Lukaku ise son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın TSİ 22.00'de İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler müsabaka için son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, toplu çalışmalarla geçti. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın son bölümünde ise Aston Villa maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, son oynanan Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecinde bulunurken çalışmalarını salonda sürdürdü. Tecrübeli futbolcu, sahada takımla yapılan çalışmaya katılamadı.