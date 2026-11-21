Kocaelispor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadelenin 68. dakikasında VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım maçın 68. dakikasında VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. Hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrası Nelson Semedo'nun elle oynadığı kararını verdi ve beyaz noktayı gösterdi.
İŞTE O ANLAR:
GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR