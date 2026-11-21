Kocaelispor - Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadelenin 68. dakikasında VAR uyarısının ardından penaltı kazandı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)