Fenerbahçe'de kanat operasyonu! Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi Lauriente

Ara transfer döneminde kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öncelikli hedefi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı ve Fransız oyuncu için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İşte ayrıntılar...