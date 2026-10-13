Fenerbahçe, Aston Villa maçı kafilesini açıkladı!
Fenerbahçe, Aston Villa maçı kamp kadrosunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Aston Villa ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa maçı kamp kadrosunu açıkladı.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Škriniar, Nathan Aké, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nélson Semedo, Ognjen Mimović, İsmail Yüksek, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriç.
📋 Aston Villa maçı kamp kadromuz. #UCL #AVLvFB https://t.co/93UAiAp1B2— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 13, 2026