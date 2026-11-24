Emre Belözoğlu kadroyu değiştiriyor! İşte Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Devler Ligi'nde son olarak Liverpool'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini de yenerek 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ise İngiltere'de sahaya sürmeyi planladığı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)