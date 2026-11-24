Emre Belözoğlu kadroyu değiştiriyor! İşte Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk maçı 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Devler Ligi'nde son olarak Liverpool'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini de yenerek 2. galibiyetini almayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ise İngiltere'de sahaya sürmeyi planladığı ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu topladığı 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Ukrayna ekibi ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puanla 21. sırada yer alıyor.
Kanarya, Devler Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederken, Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kalıp, Aston Villa'ya ise 6-0 kaybetti. Liverpool karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, Shakhtar müsabakasından da galibiyet hedefliyor.
SHAKHTAR DONETSK İLE 3. KEZ
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk, resmi olarak ilk kez 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakip oldu. Organizasyonun 3. turu ilk maçında taraflar Kadıköy'de golsüz berabere kalırken, rövanşta Ukrayna ekibi 3-0'lık skorla tur atladı.
'BARIŞ İÇİN FUTBOL' MAÇINDA BULUŞTULAR
Fenerbahçe, 19 Nisan 2022'de barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla Shakhtar Donetsk ile dostluk maçı yaptı. Kadıköy'de 'Barış için futbol' temasıyla oynanan bu karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanıldı. Karşılaşmanın tek golünü Enner Valencia kaydetti.
AVRUPA KUPALARINDA 311. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı mücadeleyle birlikte 311. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 123 galibiyet alırken, 69 beraberlik, 118 de yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 423 gol gönderirken, kalesinde ise 437 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 45. MÜSABAKA
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 44 maç oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 24 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Bu süreçte ağları 48 kez sarsan Fenerbahçe, 81 gole engel olamadı.
UKRAYNA TAKIMLARI İLE 13. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Ukrayna temsilcileri ile 12 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 8 kez ile Dinamo Kiev'e rakip oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemeleri, grup aşaması ve Avrupa Ligi'nde eşleştiği rakibine karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Kanarya, Zorya Luhansk ile de 2 maç yaparken, bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
STAMFORD BRIDGE'DE 18 YIL SONRA
Shakhtar Donetsk, güvenlik nedeniyle Şampiyonlar Ligi maçlarını Stamford Bridge'de oynuyor. Fenerbahçe de 18 yıl sonra bu sahada maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, 8 Nisan 2008'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Chelsea ile karşılaşmış ve sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Devler Ligi'ne veda etmişti.
ARDA TURAN ÇALIŞTIRIYOR
Ukrayna ekibinde Türk teknik direktör Arda Turan görev yapıyor. Turuncu-siyahlı takımda ikinci sezonunu yaşayan 39 yaşındaki teknik adam, ilk sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda UEFA Konferans Ligi'nde de takımını yarı final oynatma başarısı gösteren Arda Turan, bu sezon da Devler Ligi'nde mücadele ediyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TÜRK TEKNİK DİREKTÖR İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
İki ekip arasındaki müsabaka aynı zamanda iki yakın dostun da mücadelesi olacak. Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde rakip olan Emre Belözoğlu ile Arda Turan, 2012 yılında da Atletico Madrid'de birlikte forma giydi. A Milli Takım'da 100'ün üzerinde maça çıkan Belözoğlu ile Turan, teknik adam olarak ilk kez 25 Mayıs 2025'te Eyüpspor - Antalyaspor maçında karşılaştı. İkili bu kez Devler Ligi'nde takımlarının başarısı için kenarda olacak. Mücadele aynı zamanda 'Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün karşılaştığı ilk maç' olarak kayıtlara geçecek.
UKRAYNA LİGİ'NDE LİDER
Arda Turan'ın öğrencileri Ukrayna Ligi'nde 13 maç yaptı. Ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Shakhtar, 30 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 23 gol atan turuncu-siyahlılar, 6 gole engel olamadı. Shakhtar Donetsek, son maçında Livyi Bereh ile 1-1 berabere kaldı.
TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMEDİ
Shakhtar Donetsk, Avrupa kupalarında bu zamana kadar Türk takımlarıyla 10 maça çıktı. Ukrayna temsilcisi Fenerbahçe dışında Beşiktaş, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor ile karşı karşıya gelirken, bu maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve mağlubiyet yaşamadı.
EN GOLCÜ GREENWOOD
Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 2 maçta da fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 7 golü bulunan Greenwood, tüm kulvarlarda kaydettiği 11 golle takımının en golcü oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.
MICHAEL OLIVER YÖNETECEK
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Darren England eşlik edecek.
KANTE VE MURİÇ 11'E
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun İsmail Yüksek ve Romelu Lukaku'yu yedeğe çekerek N'Golo Kante ve Vedat Muriç'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
İşte sarı-lacivertlilerin Shakhtar Donetsk maçı muhtemel 11'i...