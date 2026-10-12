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İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Çaykur Rizespor deplasmanı sonrası zorlu bir deplasmana daha hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, deneyimli teknik direktörün ilk 11'de sürpriz bir tercih yapacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Rize deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından lige moralli bir başlangıç yaptı.

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İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Sarı-lacivertliler, bu galibiyet ardından hız kesmeden Aston Villa maçının hazırlıklarına başladı.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Zorlu karşılaşma öncesi Samandıra'da idman temposu oldukça yüksek tutuluyor.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu İngiltere deplasmanından galibiyetle dönmek için kolları sıvadı.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Tecrübeli teknik adamın Çaykur Rizespor maçındaki performanslar doğrultusunda ilk 11'de bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Özellikle son maçta hamle oyuncusu olarak oyuna giren isimlerin sergilediği hırslı futbol teknik ekibin yüzünü güldürdü.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Bu isimlerin başında da milli futbolcu Oğuz Aydın geliyor.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Oğuz Aydın Rizespor maçında az zamanda çok iş yaptı.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

10 dakika süre alan milli oyuncu, önce İrfan Can'ın golünde asistini yaptı.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Ardından sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşla perdeyi kapatan gole imzasını koydu.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Yıldız oyuncunun bu etkili oyunu, kadro tercihlerinde dengeleri tamamen değiştirdi.

İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Fotomaç'ta yer alan habere göre 25 yaşındaki sağ kanadın, Aston Villa deplasmanında Kerem'in yerine ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

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