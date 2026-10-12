İsmail Kartal kararını verdi! Aston Villa deplasmanında sürpriz tercih

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Çaykur Rizespor deplasmanı sonrası zorlu bir deplasmana daha hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, deneyimli teknik direktörün ilk 11'de sürpriz bir tercih yapacağı iddia edildi.