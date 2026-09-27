Fenerbahçe'nin borcu resmen açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali ve idari genel kurulunda borcun 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyla 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin bilgiler verdi. Kulübün varlıkları ve borcuyla ilgili raporu okuyan Vodina, Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu belirtti.