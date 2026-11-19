Fenerbahçe'den 2 yıldızıyla transfer görüşmesi! Pürüz çıkarsa Galatasaray devreye girecek

Liglere verilen milli arada planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de, iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, 2 yıldızıyla sözleşme yenileme görüşmeleri için masaya oturma kararı aldı. Galatasaray'ın ise Fenerbahçe'nin o isimle yapacağı görüşmeleri yakından takip edeceği vurgulandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)