Rizespor topa sahip olmaktan çekinmeyen, klasik kapanan bir anlayıştan uzak, yüksek oranda olmasa da oyunu kontrol etmeye çalışan bir takım. Cesur hücumlar üretiyorlar lakin gol üretiminde sorun yaşıyorlar.
Ozan Ergün gidenin verdiği ceza ile 2 Mayıs'tan bu yana büyük takım maçına çıkması yasaklısıydı!
Hakemler sorun yaratmazlar, sorun çözerler. 26'da aktif alanda sahada 2 top var, oyunu oynatmak modern hakemlikte tartışmaları arttırır, kaliteyi ve güveni sorgulatır. Oyunu derhal durdurmalıydı ama o oynattı, sorun yaşamaması şansıydı! 38 ve 68'de Rizespor, 75'te Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Hakemi zorlayan bir maç değildi. O da kartsız toplam 10 faulle maçtan başarılı çıktı.
HAKKI YALÇIN - KISA YOL USTASI
Üç puana katık ettiği güzellikleri parmakla gösterilecek kadardı ama büyük takım olmanın şartı bu.
Kötüyken de kazanacaksın.
Ama 'kötü futbol önden gidiyorsa, gerçekler de ardından gelir ve bir takımın başına ne gelirse oynamadan kazanırım duygusundan gelir' gerçeğini de unutmayacaksın. Çünkü talihin tersine işlediği zamanlar da var!
Fenerbahçe adına Rize'de felaket bir ilk yarı izledim. Attığı golün dışında futbol adına hiçbir şekilde yoktu da yorumlamam gerekirse;
"bu takım kaybettiği 2 maçın kötü bir taklidi" dedim. Takımın amortismanı gibi duranlar vardı, sahte koşular. Rakip kale önünde yaptırım gücü yüksek bir anlayış hakim olamadığı içindir ki, sıradan bir takım havası.
Greenwood ve Asensio denince akla gelen ince işçilik de askıya alınmıştı. Eyüpspor maçında oyunu okumaktan bahseden İsmail Kartal'ın oyun kurgusuna bakınca, bu kadar ürkek ve içe kapanık anlayışa karşılık, üstelik rakip arı gibi çalışırken bir şaşırtmaca gerekir diye düşündüm.
İkinci yarıda o şaşırtmacayı son dakikalarda gördük. Takımda olması gerekenlerin sahaya girmesiyle. İrfan Can Kahveci harika bir gol attı, Oğuz "bu takımda benim yerim olmalı" diye bas bas bağırarak üçüncü golü attı. Lukaku, sahada yokları oynayan Vedat Muric'e inat mücadele etmenin gücünü gösterdi. Yoksa ikinci yarıda da Fenerbahçe futbol adına Rize'den gerideydi.