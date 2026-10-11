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Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ike karşılaştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

MUSTAFA ÇULCU - ERGÜN ZORLANMADI

Rizespor topa sahip olmaktan çekinmeyen, klasik kapanan bir anlayıştan uzak, yüksek oranda olmasa da oyunu kontrol etmeye çalışan bir takım. Cesur hücumlar üretiyorlar lakin gol üretiminde sorun yaşıyorlar.
Fenerbahçe haftalar sonra Asensio'lu kadrosu ile erken golü bulmasına rağmen, kabul edilebilir bir oyun ve üstünlük kuramadı, üretemedi ve aksine çok pozisyon verdi.

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Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Kerem'in hırsını anlayabiliyorum lakin çok top kaybı yapıyor. Ake'nin açıklarını kapayan Kante, çok çalıştı ancak zaman zaman da top kaybı yaptı. Guendouzi vasattı. Tam bir taktik savaşı ve oynatmama üzerine kurgulanmış, az pozisyonlu oyunun son bölümünde İsmail hoca doğru hamlelerle rakibi açtı ve Fenerbahçe farkı yakaladı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ozan Ergün gidenin verdiği ceza ile 2 Mayıs'tan bu yana büyük takım maçına çıkması yasaklısıydı!
Anthony Taylor ile önü açıldı. 20'de Mebude'ye kontrolsüz hareketinden Ake'ye ve 32'de Vedat'ın yüzüne ellerini illegal kullanan Mocsi'ye sarıları göstermedi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Hakemler sorun yaratmazlar, sorun çözerler. 26'da aktif alanda sahada 2 top var, oyunu oynatmak modern hakemlikte tartışmaları arttırır, kaliteyi ve güveni sorgulatır. Oyunu derhal durdurmalıydı ama o oynattı, sorun yaşamaması şansıydı! 38 ve 68'de Rizespor, 75'te Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. Hakemi zorlayan bir maç değildi. O da kartsız toplam 10 faulle maçtan başarılı çıktı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

HAKKI YALÇIN - KISA YOL USTASI

Üç puana katık ettiği güzellikleri parmakla gösterilecek kadardı ama büyük takım olmanın şartı bu.
Kötüyken de kazanacaksın.
Ama 'kötü futbol önden gidiyorsa, gerçekler de ardından gelir ve bir takımın başına ne gelirse oynamadan kazanırım duygusundan gelir' gerçeğini de unutmayacaksın. Çünkü talihin tersine işlediği zamanlar da var!

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe adına Rize'de felaket bir ilk yarı izledim. Attığı golün dışında futbol adına hiçbir şekilde yoktu da yorumlamam gerekirse;
"bu takım kaybettiği 2 maçın kötü bir taklidi" dedim. Takımın amortismanı gibi duranlar vardı, sahte koşular. Rakip kale önünde yaptırım gücü yüksek bir anlayış hakim olamadığı içindir ki, sıradan bir takım havası.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Greenwood ve Asensio denince akla gelen ince işçilik de askıya alınmıştı. Eyüpspor maçında oyunu okumaktan bahseden İsmail Kartal'ın oyun kurgusuna bakınca, bu kadar ürkek ve içe kapanık anlayışa karşılık, üstelik rakip arı gibi çalışırken bir şaşırtmaca gerekir diye düşündüm.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İkinci yarıda o şaşırtmacayı son dakikalarda gördük. Takımda olması gerekenlerin sahaya girmesiyle. İrfan Can Kahveci harika bir gol attı, Oğuz "bu takımda benim yerim olmalı" diye bas bas bağırarak üçüncü golü attı. Lukaku, sahada yokları oynayan Vedat Muric'e inat mücadele etmenin gücünü gösterdi. Yoksa ikinci yarıda da Fenerbahçe futbol adına Rize'den gerideydi.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe adına öncelikle Ake'nin adını verebilirim. Diğer futbolcular kendisini dikkatlice izlerse; direnmeyi ve harika bir mücadelenin içindeki 'sadeliğin püf noktalarını' ondan öğrenebilirler.
Ardından da İrfan Can Kahveci'yi işaret ederim. Futbolu izlenir hale getirmek ve tedirgin havayı yok etmek için böyle "kısa yol ustasına" ihtiyaç vardır. O zaman nedenler sonuçları doğurur. Bunun adı teminattır. O yüzden sahayı huzurla terk etmenin gururunu bazen bir vuruşla böyle adamlar oluşturur. Çünkü o vuruş herkesin harcı değildir.

Not: Fenerbahçe adına sonuç farklı olabilir ama kazanırken bütünleşmek kadar kazandıktan sonra gerçeklerle yüzleşmek de zorunludur. Durum onu gösteriyor!

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - KLAS FARKI

Öyle bir ilk yarı seyrettik ki; doğru olan tek şey balına atılan goldü! Balına diyorum zira Asensio gidip topu Kerem'in ayağından alıp vurdu. Rakibe çarpan top kaleciyi yanılttı ve gol oldu.Umarım bu golle ilgili Kerem'e asist yazmamışlardır!
Zira asist için topu bir dürtmek gerekiyor. Maçın başından sonuna kazanmayı isteyen Çaykur Rize ekibiydi. Daha organize geldiler, daha çok pozisyonlar buldular.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe ise savunarak oynadı. Düşünün takımlardan biri ligde kalmak için mücadele verirken diğeri şampiyonluğa oynuyor.
Bu oyun Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz arkadaşlar! Savunma ağırlıklı oyuncular topu kazanmak için mücadele ederken öndekiler top kaptırma yarışındaydı.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Kerem'e sallıyoruz da Greenwood'a, Vedat'a ne demeli?
Şöyle iyi oynadı diyeceğimiz bir adam var. O da Ake… Bir savunmacıyla ilgili maçın en iyisi diyorsak sorun büyüktür. İsmail Kartal kenardan oyuna baktığında ilk aksayan oyuncunun Asensio olduğunu mu gördü? Bak İsmail hoca hala bu takımın bir oyunu yok.
Klas ayaklarla maç kazanıyorsun.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Lakin şampiyonluk için iyi oynayıp kazanan bir takım oluşturman gerekiyor. Oyuna sonradan girenlerin as oyunculardan daha çok katkı verdiğini söylemek lazım. İrfan Can ve Oğuz gerçekten muhteşem gollere imza attılar. Aslında maçın özeti şu: Daha kaliteli ayakları olan taraf kazandı.
Hep diyoruz ya kötü oynarken kazanmak önemlidir diye… Sarılacivertliler belki oyunuyla değil ama klasıyla deplasmandan 3 puanla döndü. Hala İsmail hocanın elindeki kadroyu iyi kullanamadığını düşünüyorum.

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F.Bahçe’den Rize’de 3 gollü zafer!
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