Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ike karşılaştı. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)