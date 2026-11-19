Fenerbahçe'den 80 milyon euro'luk transfer hamlesi! Galatasaray'a karşı performansı etkili oldu

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin, Braga forması giydiği dönemde de ilgilendiği Sporting oyuncusu Rodrigo Zalazar için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, 80 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan orta saha oyuncusu için teklif yapmaya hazırlanıyor.