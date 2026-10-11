CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı. Üründül özellikle sarı lacivertli yıldız isme sert eleştirilerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Fenerbahçe dün Rize deplasmanında 3 farklı bir galibiyet elde etti ama bu hiç kimseyi aldatmasın. İlk yarıda tesadüfi bir golle skor avantajı yakalandı."

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Ondan sonra 83. dakikaya kadar sergilenen futbol kesinlikle büyük hedef belirleyen bir takım için geçerli değil."

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Öncelikle İsmail Kartal'a sormak istiyorum, milli takımlara giden oyuncular dışında eldekiler 15 gün ne yaptılar?"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Greenwood'un yürüyecek hali yok."

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Oğuz gibi önemli bir oyucu varken bu kadar kötü oynayan Greenwood 80. dakikaya kadar nasıl oyunda kalır?"

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Guendouzi de hiç çalışmamış. Keza Semedo aynı şekilde. Sadece işi idare etti."

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Biraz Brown ile Ake vasatı aştılar."

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Kante de eski gücünde değildi ama deneyimiyle faydalı oldu. Kerem Aktürkoğlu çok hırslı ve çalışkandı. Ama üstündeki o baskıyı bir türlü atamıyor."

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Net gol pozisyonlarında üzerine sanki bir şey çöküyor."

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Asensio her zaman söylediğim gibi yine kaçak dövüştü."

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"Yürüye yürüye oynayan bir yetenek."

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

"İsmail Kartal'ın bence tek doğrusu, maç kritik giderken, rakip tehlikeler yaratırken Asensio- İrfan Can Kahveci değişikliği yapmasıydı."

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Maç sonu flaş F.Bahçe yorumu! "Bu oyun şampiyon yapmaz"
Sonraki Haber
Maç sonu flaş F.Bahçe yorumu! "Bu oyun şampiyon yapmaz"