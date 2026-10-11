Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı. Üründül özellikle sarı lacivertli yıldız isme sert eleştirilerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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"Fenerbahçe dün Rize deplasmanında 3 farklı bir galibiyet elde etti ama bu hiç kimseyi aldatmasın. İlk yarıda tesadüfi bir golle skor avantajı yakalandı."