Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza sert eleştiri! "Yürüyecek hali yok"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül de Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını yorumladı. Üründül özellikle sarı lacivertli yıldız isme sert eleştirilerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)