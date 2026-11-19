Greenwood devre arasında ayrılıyor mu? İtalya ve İspanya'dan 2 talip var!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de sergilediği performansla adından söz ettiren Mason Greenwood, Avrupa devlerinin radarına girdi. İspanyol ve İtalyan ekiplerinin, İngiliz futbolcu için devre arasında sarı-lacivertli yönetime teklif götürme hazırlığında olduğu belirtildi. İşte detaylar... | FB Spor haberleri