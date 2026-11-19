Greenwood devre arasında ayrılıyor mu? İtalya ve İspanya'dan 2 talip var!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de sergilediği performansla adından söz ettiren Mason Greenwood, Avrupa devlerinin radarına girdi. İspanyol ve İtalyan ekiplerinin, İngiliz futbolcu için devre arasında sarı-lacivertli yönetime teklif götürme hazırlığında olduğu belirtildi. İşte detaylar... | FB Spor haberleri
Fenerbahçe'de sezonun en dikkat çeken transferlerinden biri olarak kadroya katılan Mason Greenwood, performansıyla da dikkat çekiyor.
39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen İngiliz futbolcu, 20 maçta attığı 10 gol ve yaptığı 4 asistle yıldızlaştı.