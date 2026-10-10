CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

İsmail Kartal'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi Asensio açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi konuştu.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi Asensio açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Kartal, "Milli arayı takım olarak iyi değerlendirdik. Her ne kadar 13-14 oyuncu milli takıma gitse de iyi hazırlandık. Azerbaycan'da hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yaptık. Rizespor da iyi bir takım, onlara karşı neler yapabileceğimizi çalıştık. Seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yaptığımız çalışmaların sonucunu alırız.

Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı. Milli arada bu sakatlığını doktorlarımız giderdi. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı. Biz de ona formayı verdik." ifadelerini kullandı.

#Çaykur Rizespor #Fenerbahçe #İsmail Kartal #Trendyol Süper Lig #Asensio
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
İşte F.Bahçe'nin Rizespor maçı ilk 11'i!
İşte F.Bahçe'nin Rizespor maçı ilk 11'i!
Yapay Zekadan F.Bahçe ve G.Saray tahmini! İlk 8 ve 24 ihtimalleri değişti
Sonraki Haber
Yapay Zekadan F.Bahçe ve G.Saray tahmini! İlk 8 ve 24 ihtimalleri değişti