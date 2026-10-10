İsmail Kartal'dan Çaykur Rizespor maçı öncesi Asensio açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Kartal, "Milli arayı takım olarak iyi değerlendirdik. Her ne kadar 13-14 oyuncu milli takıma gitse de iyi hazırlandık. Azerbaycan'da hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yaptık. Rizespor da iyi bir takım, onlara karşı neler yapabileceğimizi çalıştık. Seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yaptığımız çalışmaların sonucunu alırız.

Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı. Milli arada bu sakatlığını doktorlarımız giderdi. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı. Biz de ona formayı verdik." ifadelerini kullandı.