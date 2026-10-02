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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Azerbaycan ekibi Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'a hareket edecek.

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