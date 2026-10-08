Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takım hakkında övgü dolu sözler kullanan Portekizli hoca, Türkiye'de hakem skandalının yaşandığını belirtti. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)