Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

"Gönderildiğim zamanlarda bile her zaman durumlardan iyi bir şekilde çıktım. Asla olumsuz bir söz söylemedim." dedi.
FLAŞ FENERBAHÇE SÖZLERİ!
Mourinho eski takımı Fenerbahçe için "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım." ifadelerini kullandı.
Mourinho, "Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusunun ardından, "Bunun benim hatam olduğunu düşünmüyorum, şanssızlık olduğunu düşünüyorum."
"Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık, sonra Premier Lig'e gittim ve şimdi bu durumlar ortaya çıkıyor."
ÇARPICI ANTHONY TAYLOR AÇIKLAMASI!
"Budapeşte'deki finalin ardından Anthony Taylor şu anda Türkiye'de hakemlerin başında" şeklinde bir hatırlatma yöneltilen Portekizli teknik adam, "Ondan önceki hapse girdi." sözlerini kullandı.
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