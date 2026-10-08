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Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takım hakkında övgü dolu sözler kullanan Portekizli hoca, Türkiye'de hakem skandalının yaşandığını belirtti. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Corriere dello Sport'a flaş açıklamalarda bulundu.

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Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

Eski takımlarıyla ilişkisinin iyi olduğunu ifade eden Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin de kendisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

Jose Mourinho, "Hemen hemen tüm eski kulüplerimle ya da neredeyse hepsiyle çok özel bir ilişkim var."

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

"Gönderildiğim zamanlarda bile her zaman durumlardan iyi bir şekilde çıktım. Asla olumsuz bir söz söylemedim." dedi.

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

FLAŞ FENERBAHÇE SÖZLERİ!

Mourinho eski takımı Fenerbahçe için "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

Mourinho ayrıca "Real Madrid'e dönmek de eve dönmek gibi. Burada 3 yıl kalmıştım ama kulüple kurduğum bağ sayesinde sanki 30 yıl gibi geldi." sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

Mourinho, "Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusunun ardından, "Bunun benim hatam olduğunu düşünmüyorum, şanssızlık olduğunu düşünüyorum."

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

"Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık, sonra Premier Lig'e gittim ve şimdi bu durumlar ortaya çıkıyor."

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"

"Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi."

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