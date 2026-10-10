Fenerbahçe milli ara dönüşü zafer arıyor! İşte İsmail Kartal'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i!
Milli aranın ardından Süper Lig'de yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, kritik mücadele öncesinde ilk 11'ini şekillendiriyor. İşte sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 48 lig maçında Fenerbahçe 32 kez kazanırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 48 maçta 112 gol atarken kalesinde 49 gol gördü.
Rize'deki maçlar
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 24 maç oynadı. Rize'deki 14 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 57 gol attı. Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 27 gol sevinci yaşattı.
Farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da, 2021-22 sezonunda da deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı. Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Geçen sezon Rize'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı mücadele, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.
Son 17 maçta tek beraberlik
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı, yalnızca 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 53 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 17 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligde oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçerken, mücadelenin 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakalamıştı.
ASENSIO'NUN İLK 11'E DÖNMESİ BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın sakatlığını atlatan İspanyol orta sahayı Rize deplasmanında ilk 11'de değerlendirmesi bekleniyor. Asensio, sarı-lacivertli formayla son resmi maçına 22 Ağustos'ta Konyaspor karşısında çıkmıştı.
MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI SONA ERDİ
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra yapılan itirazların ardından 6 aya düşürüldü. Cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor karşısında forma giyebilecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Mert Hakan, uzun bir aranın ardından formasına kavuşacak.
TEK EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maça tek eksikle çıkacak.
Yaklaşık 20 gün önce antrenmanda sakatlık yaşayan Mert Müldür'ün menisküsnde yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.
SKRINIAR YEDEK KULÜBESİNE
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalarak yoğun bir maç temposundan geçti. Takıma yorgun dönen 31 yaşındaki stoper için teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcının, deneyimli oyuncuyu olası sakatlık riskine karşı Rizespor deplasmanında dinlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Skriniar'ın yokluğunda Nathan Ake ile Kojo Oppong'un savunmanın merkezinde yan yana görev yapması bekleniyor.